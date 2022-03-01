Shell разрывает сотрудничество с Газпромом и выходит из России — Finance.ua

Shell разрывает сотрудничество с Газпромом и выходит из России

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Shell разрывает сотрудничество с Газпромом и выходит из России

Компания Royal Dutch Shell решила покинуть Россию, распродав все свои активы.

Об этом заявили в пресс-службе Shell

«Совет директоров Shell объявил о намерении выйти из совместных предприятий с Газпромом и связанными юрлицами, в том числе 27,5% доли в заводе по сжижению газа Сахалин-2, и 50% у Salym Patroleum Development и «Гидан Энерджи». Shell также намерена прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток-2», — говорится в распространенном сообщении.

По словам главы Shell Бена ван Бердена, «решение о выходе из России мы принимаем по убеждению». «Мы поражены и осуждаем потерю жизней в Украине, причиной чего является бездумный акт военной агрессии, угрожающей европейской безопасности. Мы не можем — и не будем — стоять в стороне», — сказал ван Берден.

Отмечается, что к концу прошлого года основные средства Shell в России составляли около 3 млрд дол.

Напомним, ранее крупнейший иностранный инвестор Роснефти — транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum — продала свой пакет акций после вторжения России в Украину. Кроме того, два представителя ВР вышли из совета директоров Роснефти.

Из-за вторжения РФ в Украину крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — лишится своих российских активов на сумму около $2,8 млрд и заморозит свои инвестиции в России.

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