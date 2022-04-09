Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg

Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему так называемого смешивания товара.

Об этом говорится в материале Bloomberg

Смешивание — удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно (постепенно отказаться от российских ресурсов) и делать другое (покупать много российских ресурсов).

В случае с Shell компания изменила так называемые общие условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание.

В статье сказано, что на нефтяном рынке трейдеры шепчутся о «латвийской смеси» — новом происхождении дизельного топлива, которое выглядит как обходной путь для поставок российского продукта, смешанного с чем-то другим. Типичная торговля идет из Приморска, российского города экспорта нефти недалеко от Санкт-Петербурга, Вентспилса, порта в Латвии, где есть крупный нефтяной терминал и резервуар. Именно там происходит смешивание.

Как сообщалось, в начале марта Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).

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