Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg — Finance.ua
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Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg

Сегодня 16:45Фондовый рынок
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Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему так называемого смешивания товара.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Смешивание — удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно (постепенно отказаться от российских ресурсов) и делать другое (покупать много российских ресурсов).
В случае с Shell компания изменила так называемые общие условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание.
В статье сказано, что на нефтяном рынке трейдеры шепчутся о «латвийской смеси» — новом происхождении дизельного топлива, которое выглядит как обходной путь для поставок российского продукта, смешанного с чем-то другим. Типичная торговля идет из Приморска, российского города экспорта нефти недалеко от Санкт-Петербурга, Вентспилса, порта в Латвии, где есть крупный нефтяной терминал и резервуар. Именно там происходит смешивание.
Как сообщалось, в начале марта Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).
По материалам: УНІАН
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