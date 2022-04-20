Shell отзывает персонал из российских проектов – Bloomberg — Finance.ua
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Shell отзывает персонал из российских проектов – Bloomberg

Сегодня 15:42Энергетика
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Shell отзывает персонал из российских проектов – BloombergShell отзывает персонал из российских проектов – Bloomberg
Британский энергетический гигант Shell начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО «Газпром» в рамках плана выхода из рф в ответ на войну в Украине.
Об этом пишет ЭП со ссылкой на источники Bloomberg.
По словам собеседников агентства, десятки сотрудников Shell, временно работавших на проекте экспорта сжиженного природного газа «Сахалин-2» в россии, были вывезены на выходных, чтобы вернуться в другие офисы.
В заявлении компании, по данным Bloomberg, говорится, что Shell поэтапно выводит своих сотрудников из СП с «Газпромом» и «Газпром нефтью».
«Наше ключевое внимание в этом процессе уделяется безопасности наших сотрудников и операций, а также соблюдению применяемых законов», — подчеркнул представитель компании.
Отметим, ранее нефтяной гигант Shell заявлял, что полностью останавливает покупку нефти из россии на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.
Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.
По материалам: Економічна Правда
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