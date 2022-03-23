«Северный поток-2» предлагают превратить в хаб международного сотрудничества (фото) — Finance.ua

«Северный поток-2» предлагают превратить в хаб международного сотрудничества (фото)

«Северный поток-2» предлагают превратить в хаб международного сотрудничества (фото)

Немецкая архитектурная студия Opposite Office предложила перепрофилировать газопровод «Северный поток-2» между Россией и Германией в площадку международного сотрудничества. Там предлагается создать капсульный отель «Северный поток-3».

Концепция превращает немецкую станцию трубопровода в «ООН для простых людей», где «случайно выбранные представители народов мира» будут вместе проводить время.

Объекты будут полностью построены из материалов проекта «Северный поток-2», включая трубы длиной 400 метров. Трубы предлагают превратить в спальные отсеки в капсульном отеле, похожем на общежитие. В Opposite Office был разработан проект, чтобы «побуждать европейские страны отказаться от зависимости от российского ископаемого топлива».

Предложение Nord Stream 3 сосредоточено на немецкой пристани трубопровода возле городка Любмин. Предлагается превратить эти объекты в школу иностранных языков, актовый зал и смотровую площадку. Они соединятся со штаб-квартирой Nord Stream 3 и капсульной гостиницей из труб.

«В каком-то смысле это выглядит довольно жестоко, но это проект по переработке отходов, поэтому влияние на окружающую среду с точки зрения углекислого газа и серой энергии сведено к минимуму», — сказал Dezeen основатель Opposite Office Бенедикт Хартл.

Отель будет состоять почти из 200 модулей — по одному для человека из каждой страны мира, который будет выбран случайным образом и будет бесплатно жить там в течение месяца.

Архитекторы объяснили, что решили сосредоточить трансформацию Северного потока-2 на межкультурном обмене, ведь только международное сотрудничество и международные отношения обеспечат долгосрочный мир.

Газопровод «Северный поток-2» проложен по дну Балтийского моря от российского города Усть-Луга до немецкого Грайфсвальда. Работы по укладке труб газопровода завершились в сентябре 2021 года. После начала войны оператор российского газопровода объявил себя банкротом из-за санкций Запада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.