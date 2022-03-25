Сеть гостиниц Hyatt прекращает свою деятельность в России — Finance.ua

Сеть гостиниц Hyatt прекращает свою деятельность в России

Сегодня 16:53 — Фондовый рынок

Американская Hyatt Hotels Corporation, управляющая отелями высшего класса, прекращает деятельность по развитию и любые новые инвестиции в Россию. Компания прекращает сотрудничество с гостиницей в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта.

Об этом сообщается в заявлении Hyatt

«В соответствии с примененными санкциями и правительственными директивами, связь, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года. Гостям с вопросами о проживании на 26 марта 2022 года и позже рекомендуется обращаться непосредственно в отель», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Hyatt насчитывает более 1100 отелей в 69 странах.

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