Сервисные центры опубликовали маршруты для практического экзамена на водительское удостоверение — Finance.ua

Сервисные центры опубликовали маршруты для практического экзамена на водительское удостоверение Сегодня 07:52 — Технологии&Авто

Теперь можно ознакомиться со схемами маршрутов, по которым в вашем городе осуществляются проверки практических навыков управления транспортным средством.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины.

Все маршруты согласованы военной администрацией, поэтому безопасны и максимально адаптированы к условиям войны.

Маршруты для проверки навыков управления транспортными средствами можно найти по ссылке

Напомним, Верховная Рада разрешила самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Народные депутаты поддержали, что каждому можно будет выбрать, как готовиться к первому экзамену — теоретическому экзамену в сервисных центрах МВД: самостоятельно или в автошколе. Кандидат в водители сможет выбирать, как учить правила дорожного движения, основы строения транспортного средства и основы оказания медицинской помощи. То есть скоро можно будет самостоятельно готовиться или получать свидетельство об окончании теоретического курса подготовки в учебном заведении. Но это не значит, что обучение в автошколе станет необязательным вообще. Для практического курса обучения нужно будет обращаться в аккредитованные учебные заведения.

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MMR По материалам:

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