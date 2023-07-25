Сервисные центры МВД уже выдали более 200 тысяч новых водительских удостоверений — Finance.ua

Сервисные центры МВД уже выдали более 200 тысяч новых водительских удостоверений Сегодня 19:32 — Личные финансы

Сервисные центры МВД уже выдали более 200 тысяч новых водительских удостоверений

За полгода в Украине количество водителей увеличилось на 200 тысяч. Так, за период с 1 января по 24 июля все сервисные центры МВД, которые предоставляют услуги, выдали 203 254 водительских удостоверения впервые.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как говорится в сообщении, для того чтобы это стало возможным, сервисные центры МВД, где есть экзаменация, провели более 473 тысяч теоретических экзаменов и почти 486 тысяч практических экзаменов.

Экзамены по вождению по новым правилам

«Безопасность на дорогах жизненно важна. Именно для того чтобы процессы сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД были прозрачными, одинаковыми и максимально похожими на такие же процессы сдачи экзаменов во всей Европе, начат проект по оптимизации экзаменационной деятельности для получения права управлять транспортными средствами», — отмечают в МВД.

Поэтому в классах для теоретических экзаменов в сервисных центрах МВД появляются такие системы аудио- и видеофиксации, которые делают невозможным существование «слепых зон». Автосервисные центры МВД для сдачи экзаменов пока одной из категорий — категории В — оборудуют трекерами, дополнительными камерами и микрофонами, чтобы также свести возможность возникновения спорных вопросов до нуля. Таким образом, кандидаты в водители получают больше инструментов для обжалования результатов экзамена, если это нужно. А у экзаменаторов есть запись с разных ракурсов всего, что происходило в салоне транспортного средства во время экзамена.

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Первыми в проекте обеспечения прозрачных условий сдачи экзаменов были Киевская, Львовская, Винницкая и Одесская области. Теперь к ним с 3 августа приобщаются еще Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области.

оформить талон предварительной записи на практический экзамен с помощью функционала Все эти сервисные центры МВД превращаются в экзаменационные хабы в своих областях. В каждом из них уже есть возможность онлайнна практический экзамен с помощью функционала е-запись . Это сокращает вероятное количество визитов в помещение сервисного центра МВД с двух до одного. Раньше в этих сервисных центрах МВД и пока еще в других областях, чтобы записаться на экзамен, нужно получить талон в терминале.

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