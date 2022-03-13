Сервис для хранения кода GitLab останавливает работу в рф и беларуси — Finance.ua
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Сервис для хранения кода GitLab останавливает работу в рф и беларуси

Сегодня 23:07Фондовый рынок
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Стартап GitLab для хранения git-репозиториев, сооснователями которого являются выходцы из Украины Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов, прекращает работу в рф и беларуси.
Об этом сообщила 11 марта пресс-служба сервиса.
«GitLab приостановил новый бизнес в россии и беларуси. Мы понимаем, что ситуация динамична, и GitLab соответствующим образом пересматривает и обновляет свои методы ведения бизнеса», — сказано в публикации.
В GitLab отметили, что добавили инструменты и расширили информацию об угрозах, а также увеличили количество сотрудников, занимающихся круглосуточным мониторингом угроз и рисков для своих служб и среды. Компания добавила, что данные клиентов GitLab.com не хранятся и не резервируются в россии или Украине.
«Мы хотим выразить наше сочувствие всем, кто пострадал от насилия и неопределенности. GitLab осуждает насилие и незаконное вторжение в Украину. Мы осуждаем действия руководства россии, а не людей, которые там живут. GitLab внимательно следит за развитием событий и оказывает поддержку членам нашей команды, пострадавшим от насилия. Здоровье, безопасность и благополучие 13 членов нашей украинской команды являются нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем ежедневный контакт со всеми членами нашей команды в пострадавшем регионе и работаем напрямую с пострадавшими, включая их ближайших родственников, для оказания помощи и экономической поддержки», — отметили в компании.
По материалам: ITC.ua
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