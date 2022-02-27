Сегодня валютным резервам Нацбанку ничего не угрожает — глава НБУ

Сегодня 18:21 — Казна и Политика

Сегодня валютным резервам Нацбанка Национальному банку Украины ничего не угрожает, сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Системы, которые работают с валютными резервами Нацбанка, тоже релоцированы из Киева. К ним применены дополнительные функции защиты. Сегодня валютным резервам Нацбанка ничего не угрожает. Это касается и их физической составляющей, и остатков на корреспондентских счетах в центробанках других стран», — сказал он он во время заседания комитета по финансам, налоговой и таможенной политике в воскресенье.

Кроме того, глава Нацбанка отметил, что все украинские банки смогут заказать наличные деньги на понедельник.

«В понедельник утром все уполномоченные и неуполномоченные банки смогут получить наличные деньги. Сейчас мы собираем на завтра заявки. У нас есть перебои с наличными деньгами или в тех регионах, где банки не работают в выходные, или в тех, где физически опасно и инкассаторы не выезжают на улицу», — говорит Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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