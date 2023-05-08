Седьмую неделю подряд акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти — Finance.ua

Седьмую неделю подряд акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет седьмую неделю подряд и с 28 апреля по 5 мая повысился на 6,8% или на 21,99 пункта до 343,20 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

В начале указанного периода индекс составил 321,21 пункта, в конце — 343,20 пункта.

Наибольший рост показали акции компании Coal Energy (+17,2%).

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 21 по 28 апреля повысился на 2,5%, или на 7,88 пункта, до 321,21 пункта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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