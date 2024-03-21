Саудовская Аравия вложит рекордные $40 млрд в сферу ИИ — Finance.ua

Саудовская Аравия вложит рекордные $40 млрд в сферу ИИ
Новая инициатива саудовского правительства — создание инвестиционного фонда и вложение $40 миллиардов в поддержку профильных стартапов.
По данным The New York Times, один из основателей венчурного фонда Andreessen Horowitz Бен Хоровиц и управляющий Суверенным фондом Саудовской Аравии Ясир аль-Румайян могли привлечь в новый инвестиционный фонд средства посторонних инвесторов, в том числе самого Andressen Horowitz.
Огромный суверенный фонд в размере $900 млрд предназначен для различных проектов, которые должны снизить зависимость саудовской экономики от углеводородов. Однако не все инвестиции успешны: вложения около $45 миллиардов в Vision Fund оказались неэффективными из-за банкротства некоторых стартапов.
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Новый транш предназначен для стартапов в сфере искусственного интеллекта, включая разработчиков чипов и провайдеров облачных технологий. Также возможно создание национальных компаний, занимающихся тем же профилем разработок.
Для ИИ-сферы арабские инвестиции — перспективное направление финансирования новых проектов. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман провел переговоры с правительством ОАЭ по инвестициям в собственное производство ускорителей, которые снизят зависимость разработчика от оборудования Nvidia.
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