Санкции остановили единственный российский танковый завод — Defense Express

Сегодня 15:46 — Мир

В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства в россии приостановлена работа предприятия корпорации «Уралвагонзавод» — единственного, который занимался серийной сборкой танков, как на нужды рашистской армии, так и на экспорт.

Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает на своем сайте информационно-консалтинговая компания Defense Express.

По данным аналитиков компании, также проблемы с комплектующими вызвали сбои в текущем ремонте бронетехники армии России.

Несмотря на попытки провести «импортозамещение», реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих — катастрофическая.

В частности, вся система управления огнем в модернизированных российских танках опирается на поставляемые в обход санкций французские тепловизоры с 2014 года через беларусь.

«Западные санкции будут иметь аналогичный каскадный эффект по всему военно-промышленному комплексу рф. То есть речь идет не только о невозможности производства вооружения, которое появилось с 2000-х годов, а даже о невозможности текущего ремонта изготовленной ранее техники и вооружения», — подчеркивают аналитики

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