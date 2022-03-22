В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства в россии приостановлена работа предприятия корпорации «Уралвагонзавод» — единственного, который занимался серийной сборкой танков, как на нужды рашистской армии, так и на экспорт.
Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает на своем сайте информационно-консалтинговая компания Defense Express.
По данным аналитиков компании, также проблемы с комплектующими вызвали сбои в текущем ремонте бронетехники армии России.
Несмотря на попытки провести «импортозамещение», реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих — катастрофическая.
В частности, вся система управления огнем в модернизированных российских танках опирается на поставляемые в обход санкций французские тепловизоры с 2014 года через беларусь.
«Западные санкции будут иметь аналогичный каскадный эффект по всему военно-промышленному комплексу рф. То есть речь идет не только о невозможности производства вооружения, которое появилось с 2000-х годов, а даже о невозможности текущего ремонта изготовленной ранее техники и вооружения», — подчеркивают аналитики