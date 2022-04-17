Санкции ЕС усложнили поставки оборудования для хлебопекарен в рф — Finance.ua
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Санкции ЕС усложнили поставки оборудования для хлебопекарен в рф

Сегодня 19:19
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До 90% всех пекарен в рф работают на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС — запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев.
Зависимость хлебопекарных производств в крупных городах страны от импортного оборудования, прежде всего завозимого из стран ЕС, достигает 80-90%, в регионах — 50-70%, заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
ЕС запретил ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.
По словам Айдиева, сейчас остро стоит вопрос о наличии расходных материалов к оборудованию, запасов которых крупным компаниям хватит на несколько месяцев.
По его словам, практически невозможно будет заменить разную электронику и датчики к оборудованию. Эксперт скептически оценивает дальнейшие перспективы работы с некоторыми европейскими поставщиками.
«Многие согласятся заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций», — признал он.
Вице-президент Союза пекарей и кондитеров РФ Юрий Кацнельсон считает, что выход может быть найден в параллельном импорте, который власти рф легализовали как контрсанкции. Но это приведет к росту издержек, которые производители заложат в стоимость конечной продукции, считает эксперт.
Высокая зависимость от европейского оборудования и у ритейлеров и операторов общественного питания, развивающих свои мини-пекарни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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