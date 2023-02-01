Самый дешевый электромобиль в мире разошелся тиражом в миллион экземпляров — Finance.ua

Самый дешевый электромобиль в мире разошелся тиражом в миллион экземпляров Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

Самый дешевый электромобиль в мире разошелся тиражом в миллион экземпляров

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling официально объявило, что самый маленький электрический электромобиль в мире Wuling Hongguang MINIEV стал мировым чемпионом по продажам малых электрических транспортных средств. С момента начала выпуска 24 июля 2020 г. его продажи достигли 1,11 миллиона единиц. Только за 2022 год их купили более 400 тысяч.

Производитель миникара решил отпраздновать это событие, предоставив скидку. В Китае с 30 января по 31 марта цена на машину будет начинаться с 29 800 юаней ($4400). При этом официальная ориентировочная цена модели составляет от 4855 до 14 800 долларов.

Wuling Hongguang MINIEV — это миниатюрный электромобиль начального уровня. Автомобиль выпускается не только в обычной версии Miniev, но и имеет модификацию macaron, gameboy и даже кабриолет. Благодаря миниатюрному кузову радиус разворота автомобиля составляет всего 4,2 метра.

И хотя это модель начального уровня, в интерьере не ощущается дешевизна. В салоне несколько цветов ткани, кондиционер, цветной экран развлекательной системы. Автомобиль имеет интеллектуальное приложение для напоминаний пополнения заряда, поддерживает мобильные телефоны для мониторинга питания автомобиля.

Wuling Hongguang MINIEV оснащен одинарным задним двигателем мощностью 27 лошадиных сил, а в версии GAMEBOY — на 41 лошадиную силу. Что касается аккумуляторов, то обычная версия обеспечивает пробег 120–170 км, а версия GAMEBOY — 200–300 км. Электрическая система имеет 8-летнюю гарантию на 120 000 км.

Телеканал 24 По материалам:

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