Самые популярные в мире автомобили бизнес-класса — Finance.ua

Самые популярные в мире автомобили бизнес-класса Вчера 16:15 — Технологии&Авто

Седан BMW 5-й серии возглавил рейтинг самых популярных автомобилей бизнес-класса по итогам 2022 года.

По данным аналитиков Focus2move, за прошедший год такие автомобили нашли по всему миру 299 822 покупателей (на 3,5% меньше, чем в 2021-м) и заняли 17,4% сегмента.

Вторым по популярности стал Mercedes-Benz E-Class, продажи которого по итогам прошлого года составили 262 581 автомобиль, оказавшись на 8,1% меньше, чем в 2021 году.

Замыкает топ-3 Audi A6 со 184 482 проданными авто, что на 20,6% меньше, чем годом ранее.

Четвертое место — у электрического седана Tesla Model S — 85 753 шт., а пятое — у китайского Dongfeng Aeolus E70, который купили 74 360 раз.

В топ-10 попали Zeekr 001, Dongfeng Aelolus Hyun, Hyundai Grandeur, Skoda Superb и Genesis G80.

Ранее сообщалось, что Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире в 2022 году по версии аналитиков Focus2move. За 2022 год было реализовано 1,12 млн единиц этой модели.

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MMR По материалам:

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