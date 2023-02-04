Самые популярные в мире автомобили бизнес-класса — Finance.ua

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Самые популярные в мире автомобили бизнес-класса

Технологии&Авто
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Седан BMW 5-й серии возглавил рейтинг самых популярных автомобилей бизнес-класса по итогам 2022 года.
По данным аналитиков Focus2move, за прошедший год такие автомобили нашли по всему миру 299 822 покупателей (на 3,5% меньше, чем в 2021-м) и заняли 17,4% сегмента.
Вторым по популярности стал Mercedes-Benz E-Class, продажи которого по итогам прошлого года составили 262 581 автомобиль, оказавшись на 8,1% меньше, чем в 2021 году.
Замыкает топ-3 Audi A6 со 184 482 проданными авто, что на 20,6% меньше, чем годом ранее.
Четвертое место — у электрического седана Tesla Model S — 85 753 шт., а пятое — у китайского Dongfeng Aeolus E70, который купили 74 360 раз.
В топ-10 попали Zeekr 001, Dongfeng Aelolus Hyun, Hyundai Grandeur, Skoda Superb и Genesis G80.
Ранее сообщалось, что Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире в 2022 году по версии аналитиков Focus2move. За 2022 год было реализовано 1,12 млн единиц этой модели.
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По материалам:
MMR
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