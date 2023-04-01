Самые дешевые и самые дорогие европейские курорты в 2023 году: эксперты составили рейтинг — Finance.ua

Самые дешевые и самые дорогие европейские курорты в 2023 году: эксперты составили рейтинг Сегодня 17:34 — Личные финансы

Британские эксперты составили рейтинг самых дешевых и самых дорогих европейских курортов с учетом цен на кофе и пиво. Об этом пишет со ссылкой на Euronews.

По данным туроператоров, спрос на отдых за границей в 2023 году близок к допандемийному уровню. Но вместе с ростом количества бронирований растет и стоимость поездок.

Королевская почта Великобритании выпустила свой ежегодный отчет Holiday Money Report, чтобы помочь любителям бюджетного отдыха сделать разумный выбор места для отпуска. Плохая новость состоит в том, что цены на еду, напитки и другие туристические товары выросли на 80% курортов и городов по всему миру.

Чтобы определить самые дешевые направления в мире на 2023 год, авторы отчета сравнили стоимость восьми основных туристических товаров, включая кофе, пиво, солнцезащитный крем и обед из трех блюд.

Мармарис, пляжный курорт с кобальтовой водой и блестящими пристанями для яхт, считается одним из самых дешевых мест отдыха в Европе. В прошлом году он был на первом месте, но в 2023 опустился на второе, несмотря на то, что турецкая лира стала дешевле. Как и во многих других местах, цены с прошлого года выросли более чем вдвое из-за инфляции и 55-процентного повышения минимальной заработной платы в барах и ресторанах. Тем не менее, кофе можно выпить за 1,65 евро, бутылку пива купить чуть менее чем за 3,40 евро, а обед из трех блюд на двоих, включая домашнее вино, обойдется примерно в 45,60 евро.

В португальском регионе Алгарве самые дешевые кофе и вино. Здесь предлагают лучшее соотношение цены и качества. В отчете Holiday Money Report регион занял место самого дешевого направления в еврозоне, хотя с прошлого года цены выросли на треть. Однако на этом скалистом побережье с белыми фасадами домов самый дешевый кофе — 0,92 евро и вино — 2,06 евро.

На болгарском Солнечном Берегу, расположенном на Черном море, еда и напитки также доступны по приятной цене. Чашка кофе на прибрежном курорте стоит всего 1,09 евро, а бутылка пива — 2,18 евро. Солнечный Берег — самое дешевое место в Европе, где можно заказать ужин из трех блюд на двоих с вином — чуть более 41 евро. Это хорошая новость для путешественников, желающих отведать местные морепродукты.

Столица Исландии с потрясающей современной архитектурой и геотермальными бассейнами является одним из самых дорогих мест в Европе, где можно поесть и выпить. Здесь развивается крафтовое пивоварение и бурлит ночная жизнь, но вечерний отдых может сильно ударить по кошельку — бутылка пива или бокал вина будет стоить почти 10,25 евро. Счет за ужин из трех блюд на двоих с домашним вином составит около 156 евро.

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УНН По материалам:

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