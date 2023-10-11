Самые большие выплаты в Европе: Ирландия может уменьшить помощь украинцам — Finance.ua

Самые большие выплаты в Европе: Ирландия может уменьшить помощь украинцам Сегодня 20:36 — Мир

Самые большие выплаты в Европе: Ирландия может уменьшить помощь украинцам

Выплаты для украинских беженцев в Ирландии могут снизить. В правительстве начали обсуждать сокращение социальной поддержки, сравнив сумму пособия в Ирландии с другими странами, пишет businessplus.ie.

В ирландском правительстве начали дискутировать по поводу уменьшения материальной поддержки украинцев. Действительно, Ирландия назначила достаточно щедрые соцвыплаты для них — по 220 евро в неделю. Теперь речь идет о возможном уменьшении суммы пособия.

Ирландия дискутирует о слишком больших выплатах для украинцев

Власти Ирландии сравнивают размер своих выплат с другими европейскими странами. Также отмечается, что украинцы получают значительно более высокую социальную помощь, чем беженцы других национальностей в стране.

Поэтому премьер-министр Лео Варадкар намекает на возможные изменения в соцобеспечении украинцев. В парламенте ему напомнили, что Ирландия предоставляет всего 38,8 евро в неделю всем беженцам, которые ищут защиту в стране, кроме украинцев. Потому что они получают гораздо больше — по 220 евро в неделю.

Один из ирландских депутатов Марк МакШарри подчеркнул, что Ирландия помогает украинцам вдвое больше, чем некоторые другие государства. В качестве примера он привел сумму соцвыплат в Финляндии — 107 евро в неделю. Депутат считает, что столь высокие социальные выплаты делают Ирландию слишком привлекательной для беженцев. Потому украинцев на острове и стало так много.

МакШарри спросил премьера, планирует ли Ирландия скорректировать политику, чтобы приблизить суммы выплат к другим странам. Он раскритиковал подход правительства к размещению беженцев и назвал его действия «безрассудными перед угрозой худшего жилищного кризиса последних лет».

«Мы постоянно смотрим на то, что мы предлагаем для беженцев, бегущих от войны в Украине, по сравнению с тем, что предлагается в других странах ЕС. Мы должны разумно относиться к этим вещам и пытаться согласовать то, что делается в Ирландии, с тем, что делается в других европейских странах», — ответил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

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Телеканал 24 По материалам:

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