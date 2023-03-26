Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов — Finance.ua
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Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов

Личные финансы
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Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов
Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов
В Риме готовятся ввести плату за вход в одну из самых посещаемых исторических локаций — Пантеон. Билеты планируют продавать уже в мае-июне этого года.
Об этом пишет TRAVEL со ссылкой на eturbonews.com.
Ввести плату решили совместно министерство культуры Италии и церковные власти. Предполагается, что стоимость входа будет составлять до 5 евро. Для молодежи до 25 лет — 2 евро. Для верующих и несовершеннолетних вход останется бесплатным.
Такой шаг поможет собрать необходимые на содержание средства, потому что Пантеон ежегодно посещают миллионы туристов. Только в 2019 году количество посетителей достигло 9,3 млн человек.
Выручку от входных билетов разделят — Римская епархия получит 30% средств, которые будут направлены на благотворительность и реставрацию церквей. Минкульт получит 70% денег за билеты. Ведомство возьмет на себя расходы по содержанию и уборке локации.
В заявлении министерства культуры отмечается, что решение о введении платы за посещение Пантеона «основано на здравом уме и является скромной суммой за вход в культурное место, самое посещаемое в Италии».
В ведомстве привели примеры, что стоимость входных билетов в другие европейские культурные объекты выше. К примеру, в Париже посетители платят 14 евро за посещение гробницы Наполеона, а Вестминстерское аббатство в Лондоне берет за вход 25 евро.
Пантеон — святилище Древнего Рима (1 век до н.э.), ставшее в 17 веке христианским храмом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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