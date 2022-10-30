Samsung начала обновлять свои смартфоны до Android 13 — Finance.ua

Samsung начала обновлять свои смартфоны до Android 13
Android 13 вышла еще в середине августа. И вот, спустя почти два с половиной месяца, Samsung начала отправлять соответствующее обновление на свои смартфоны.
Пока речь идет исключительно о линейке Galaxy S22 — именно она получила апдейт к Android 13 с установленной поверх фирменной оболочкой One UI 5.
Весит обновление немало — около 3 ГБ. Зато оно сразу идет вместе с октябрьским патчем безопасности от Google.
Что интересно, скачать и установить его могут не все пользователи. Пока оно доступно только в ограниченном количестве стран, в том числе в Германии, Ирландии, Италии, Румынии, Великобритании и т.д.
Ранее стало известно о том, что Galaxy S23 Ultra получит 200 Мп камеру, но не сможет делать 50 Мп снимки, в отличие от смартфонов Xiaomi и Motorola с подобным модулем.
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