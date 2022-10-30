Samsung начала обновлять свои смартфоны до Android 13 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung начала обновлять свои смартфоны до Android 13

Фондовый рынок
16
Android 13 вышла еще в середине августа. И вот, спустя почти два с половиной месяца, Samsung начала отправлять соответствующее обновление на свои смартфоны.
Пока речь идет исключительно о линейке Galaxy S22 — именно она получила апдейт к Android 13 с установленной поверх фирменной оболочкой One UI 5.
Весит обновление немало — около 3 ГБ. Зато оно сразу идет вместе с октябрьским патчем безопасности от Google.
Что интересно, скачать и установить его могут не все пользователи. Пока оно доступно только в ограниченном количестве стран, в том числе в Германии, Ирландии, Италии, Румынии, Великобритании и т.д.
Ранее стало известно о том, что Galaxy S23 Ultra получит 200 Мп камеру, но не сможет делать 50 Мп снимки, в отличие от смартфонов Xiaomi и Motorola с подобным модулем.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.