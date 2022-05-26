Samsung и Apple подают заявки на продажу техники в Евразийском союзе — Finance.ua
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Samsung и Apple подают заявки на продажу техники в Евразийском союзе

26.05.2022, 02:05Технологии&Авто
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Производители электроники Samsung и Apple на фоне остановки поставок техники в россию подают заявки на документы, которые позволяют продавать гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.
В том числе производители регистрируют новую технику (телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику), ещё не представленную в стране.
В частности, оформлена декларация на телефон Galaxy A13 5G, который еще не доступен в Европе. Также декларация оформлена на еще не анонсированные модели, которым сайт SamMobile дал названия Galaxy A04 и A13s. Их испытания проходили 16 мая в центре № 300 ростест-москва.
Эппл Рус также указана заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в россию технику. В частности, на компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие устройства, а в НИИ радио прошли испытания третьего поколения iPhone SE.
По оценкам аналитиков, сертификаты соответствия действуют на территории всего Евразийского экономического союза и могут оформляться для продаж в беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане.
«Сертификаты стран ЕАЭС равнозначно учитываются внутри союза, но вопросы все равно могут возникать. Поэтому проще и дешевле проводить сертификацию в тех странах, где планируется продавать товар», — отмечает источник издания среди дистрибуторов.
По его словам, бренды рассчитывают на поддержку тех, кто планирует ввозить устройства в рф, или на возобновление поставок.
По материалам: НВ
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