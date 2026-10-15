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Самая масштабная конференция для инвесторов «Жить на проценты» возвращается: обновленные правила участия

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Конференция "Жить на проценты"
Конференция "Жить на проценты"
«Жить на проценты» — масштабная ежегодная конференция об инвестировании, которая в этом году пройдет уже в шестой раз. Спикеры и участники соберутся 14 ноября в Киеве. Учитывая сложную ситуацию в столице, ивент состоится в полностью обустроенном зале-укрытии на -1 этаже. Какой будет конференция — рассказываем.

Вызовы 2026 и новые правила для участников

«Жить на проценты» пройдет сразу в двух форматах — офлайн и онлайн. Участие оффлайн — это возможность пообщаться вживую с экспертами, топами рынка, узнать из первых уст детали об интересующих вас инвестиционных инструментах, а также завести полезные знакомства, которые пригодятся в будущем.
Онлайн-участие познакомит с выступлениями спикеров на ивенте, ответит на вопросы о различных инвестиционных активах, а по завершении участники получат доступ к видео-трансляции, материалам спикеров и к Telegram-чату.
Ввиду сложной ситуации с безопасностью организаторы добавили еще одно правило по участию в ивенте. Оно гарантирует, что ваш билет «Жить на проценты» точно принесет пользу. В случае, если у владельца билета возникнут непредсказуемые обстоятельства и он не сможет принять участие в нынешнем ивенте, билет можно будет использовать для участия в конференции в 2027 году. Или получить доступ к видеозаписи нынешней конференции.
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Темы и спикеры

Уже традиционно «Жить на проценты» будет искать ответы на запросы украинских инвесторов по поводу активов, капитала, инвестиционного портфеля, стратегий и изменений рынка. Этот ивент для тех, кто имеет накопление, но сомневается: достаточно ли их для того, чтобы начать инвестировать; как выбрать и проверить инвестиционное предложение, как управлять капиталом и с чего начать.
В частности, на конференции будут говорить о:
  • том, во что верят и во что инвестируют украинцы в 2026 году: изменение ценностей, привычек и критериев принятия решений;
  • макроэкономическом фундаменте на 2026 год;
  • инвестирование во франшизы: как оценить бизнес до того, как вложить деньги;
  • как получить пассивный доход 500 долл/мес.;
  • как зарабатывать на токенизации;
  • венчурных инвестициях;
  • инвестициях в энергетику.
Спикерами ивента станут: инвестиционный банкир Сергей Фурса, основатель Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board Андрей Длигач, инвестиционный советник и лектор в Биржевом университете Анатолий Ильченко, директор по развитию бизнеса (исследовательская компания Kantar Ukraine) Кирилл Ежов, финансист и основатель First Kyiv Invest Тарас Козак, основатель и управляющий партнер WealthTech компании INVESTUDIO Андрей Масло.
Приходите и найдите ответы на все свои вопросы. Ведь самые ценные капиталовложения (как для начинающих, так и для действующих инвесторов) — это инвестиции в знания.
До встречи на «Жить на проценты»!
Партнерами конференции выступают: генеральный партнер — ICU, золотой партнер — Биржевой университет, серебряный партнер — Ощадбанк.
По материалам:
Finance.ua
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