С россиян будут брать комиссию от 30% при покупке валюты — Finance.ua

С россиян будут брать комиссию от 30% при покупке валюты

Сегодня 10:02 — Мир

Валюта

Банк России приказал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при выполнении поручений физлиц по покупке валюты (доллары, евро, фунты).

Об этом сообщает «Интерфакс»

Предписание, полученное в среду профучастниками, действует до отмены.

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред (разницу — ред.) между курсом покупки и продажи валюты», — объяснили в ЦБ.

Новые правила начали действовать с 9.00 в Москве.

Ранее о распоряжении Центробанка сообщили инвестиционные компании «ВТБ Брокер» и «Атон».

Справка Finance.ua:

2 марта курс евро на Мосбирже впервые в истории превысил 122 рубля, а курс доллара впервые поднялся до 109,185 рубля;

российская валюта падает на фоне новостей о введенных санкциях из-за вторжения России в Украину;



к жестким мерам валютного контроля для юридических лиц и фондового рынка РФ добавила ограничения для физических лиц на вывоз наличной валюты — гражданам запретили вывозить за границу более $10 тысяч наличными;



днем ранее Евросоюз запретил продавать, снабжать и экспортировать банкноты евро в Россию, говорится в публикации официального журнала ЕС. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением расходов в частных поездках.



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