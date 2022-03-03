С россиян будут брать комиссию от 30% при покупке валюты — Finance.ua
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С россиян будут брать комиссию от 30% при покупке валюты

Сегодня 10:02Мир
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Банк России приказал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при выполнении поручений физлиц по покупке валюты (доллары, евро, фунты).
Об этом сообщает «Интерфакс».
Предписание, полученное в среду профучастниками, действует до отмены.
«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред (разницу — ред.) между курсом покупки и продажи валюты», — объяснили в ЦБ.
Новые правила начали действовать с 9.00 в Москве.
Ранее о распоряжении Центробанка сообщили инвестиционные компании «ВТБ Брокер» и «Атон».

Справка Finance.ua:

  • 2 марта курс евро на Мосбирже впервые в истории превысил 122 рубля, а курс доллара впервые поднялся до 109,185 рубля;
  • российская валюта падает на фоне новостей о введенных санкциях из-за вторжения России в Украину;
  • к жестким мерам валютного контроля для юридических лиц и фондового рынка РФ добавила ограничения для физических лиц на вывоз наличной валюты — гражданам запретили вывозить за границу более $10 тысяч наличными;
  • днем ранее Евросоюз запретил продавать, снабжать и экспортировать банкноты евро в Россию, говорится в публикации официального журнала ЕС. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением расходов в частных поездках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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