С октября заработает ипотека под 3% годовых: Правительство приняло постановления — Finance.ua

С октября заработает ипотека под 3% годовых: Правительство приняло постановления Сегодня 10:05 — Личные финансы

С октября заработает ипотека под 3% годовых: Правительство приняло постановления, www.freepik.com

Кабинет министров принял два постановления, которые позволяют запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

«Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым. Первоначальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье», — отметил Шмыгаль и добавил, что Правительство приняло два постановления, которые позволяют запустить программу по обновленным правилам.

Премьер-министр отметил, что функция подачи заявки на ипотеку появится в Дії. Пока услуга находится в процессе разработки: «Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку».

Как подчеркнул глава правительства, посредством программы доступной ипотеки государство стремится обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем, и одновременно эта программа должна стать одним из драйверов восстановления экономики и отстройки Украины.

Справка Finance.ua:

со следующего года программа должна заработать для всех украинцев, требующих улучшения жилищных условий. Ставка будет льготной и составит 7 процентов годовых;

в рамках программы можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Если человек хочет купить что-то побольше, придется доплатить за это самостоятельно;

жилье обязательно будет застраховано от рисков случайного уничтожения или повреждения на полную оценочную стоимость.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.