С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд — Finance.ua

С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд

Сегодня 15:16 — Казна и Политика

С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд, babel.ua

Война России против Украины нанесла нашей транспортной инфраструктуре ущерб на миллиарды гривен, на восстановление крупнейших объектов понадобится один-два года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

К концу прошлой недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд долларов.

По словам Кубракова, в ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира: «Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша — Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы тоже будем восстанавливать эту страну не самостоятельно».

Министр считает, что большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и самые большие комплексы — за два. «Мы точно победим и точно все отстроим», — подытожил Кубраков.

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