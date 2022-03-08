С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд

Сегодня 15:16Казна и Политика
43
С начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрдС начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд, babel.ua
Война России против Украины нанесла нашей транспортной инфраструктуре ущерб на миллиарды гривен, на восстановление крупнейших объектов понадобится один-два года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
К концу прошлой недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд долларов.
По словам Кубракова, в ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира: «Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша — Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы тоже будем восстанавливать эту страну не самостоятельно».
Министр считает, что большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и самые большие комплексы — за два. «Мы точно победим и точно все отстроим», — подытожил Кубраков.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.