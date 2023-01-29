С начала войны через ПриватБанк украинцы поддержали друг друга на сумму более 2 трлн грн — Finance.ua

С начала войны через ПриватБанк украинцы поддержали друг друга на сумму более 2 трлн грн Сегодня 05:59 — Личные финансы

За 2022 год через ПриватБанк украинцы сделали почти 1 млрд переводов родным и друзьям с карты на карту.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Количество гривневых переводов на карты через Приват24 и сеть самообслуживания за год выросло на 9,2%.

Сумма переводов, которыми украинцы поддержали друг друга в течение тяжелого военного года, выросла в полтора раза и превысила 2 трлн грн.

Более 96% переводов на карту клиенты ПриватБанк а делают через Приват24, при этом почти 1,3 миллиона клиентов пользуются для отправки р2р переводов сервисом переводов по телефону, а не номеру карты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.