С начала войны через ПриватБанк украинцы поддержали друг друга на сумму более 2 трлн грн — Finance.ua

С начала войны через ПриватБанк украинцы поддержали друг друга на сумму более 2 трлн грн
За 2022 год через ПриватБанк украинцы сделали почти 1 млрд переводов родным и друзьям с карты на карту.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
Количество гривневых переводов на карты через Приват24 и сеть самообслуживания за год выросло на 9,2%.
Сумма переводов, которыми украинцы поддержали друг друга в течение тяжелого военного года, выросла в полтора раза и превысила 2 трлн грн.
Более 96% переводов на карту клиенты ПриватБанка делают через Приват24, при этом почти 1,3 миллиона клиентов пользуются для отправки р2р переводов сервисом переводов по телефону, а не номеру карты.
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