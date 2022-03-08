С начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газа — Finance.ua

С начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газа

Сегодня 20:30 — Энергетика

С начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газа

С начала года Украина импортировала около 500 млн куб. м газа.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«С начала года в Украину было импортировано около 500 млн куб. м газа. В настоящее время ежедневно импортируется около 9 млн куб. м газа. Основное направление — Венгрия (49%). Словакия — 29%. Польша — 22%. Напомним, что за последние полгода „Оператор ГТС Украины“ почти вдвое увеличил объем гарантированных мощностей в Украину с 27 млн куб. м до почти 54 млн куб. м», — написал он.

Напомним, Кабинет Министров ввел положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, в рамках которого обязал ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» поставлять природный газ 12 теплоэлектростанциям (ТЭС) с даты заключения договора и до 30 апреля 2022 года включительно по цене 7 080 гривен с учетом НДС за тыс. куб. м.

В феврале ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» и оператор ГТС Словакии компания Eustream договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа на 15 млн куб. м до 42 млн куб. м в сутки на точке соединения «Будинце» (Словакия) до 31 марта.

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