С начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

С начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газа

Сегодня 20:30Энергетика
24
С начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газаС начала года Украина импортировала 500 млн куб. м газа
С начала года Украина импортировала около 500 млн куб. м газа.
Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
«С начала года в Украину было импортировано около 500 млн куб. м газа. В настоящее время ежедневно импортируется около 9 млн куб. м газа. Основное направление — Венгрия (49%). Словакия — 29%. Польша — 22%. Напомним, что за последние полгода „Оператор ГТС Украины“ почти вдвое увеличил объем гарантированных мощностей в Украину с 27 млн куб. м до почти 54 млн куб. м», — написал он.
Напомним, Кабинет Министров ввел положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, в рамках которого обязал ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» поставлять природный газ 12 теплоэлектростанциям (ТЭС) с даты заключения договора и до 30 апреля 2022 года включительно по цене 7 080 гривен с учетом НДС за тыс. куб. м.
В феврале ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» и оператор ГТС Словакии компания Eustream договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа на 15 млн куб. м до 42 млн куб. м в сутки на точке соединения «Будинце» (Словакия) до 31 марта.
По материалам: Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.