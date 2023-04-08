С начала года российские миллиардеры заработали $13 млрд, за год войны потеряли — $67 млрд — Finance.ua
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С начала года российские миллиардеры заработали $13 млрд, за год войны потеряли — $67 млрд

Фондовый рынок
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С начала года российские миллиардеры заработали $13 млрд, за год войны потеряли — $67 млрд
С начала года российские миллиардеры заработали $13 млрд, за год войны потеряли — $67 млрд
российские миллиардеры за январь-март 2023 года увеличили свое состояние на 13 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
В «Индексе миллиардеров» издания отмечается, что за отчетный период больше всего заработать удалось следующим бизнесменам:
  • Вагит Алекперов — основатель компании «Лукойл» — заработал $3,17 млрд. Сейчас его совокупное состояние, рассчитанное на основе стоимости акций компаний, составляет 18,5 млрд долларов.
  • Леонид Михельсон — глава «Новатек» — заработал 1,65 млрд долларов. Общее состояние увеличилось до 26,3 млрд.
  • Владимир Лисин — председатель совета директоров группы «НЛМК» — заработал 1,17 млрд долларов. Состояние на сегодняшний день составляет 21 млрд долларов.
В плюсе с начала года оказались также и Петр Авен (+283 млн до 5,5 млрд долларов); Михаил Фридман (+351 млн до 7,8 млрд долларов); Виктор Вексельберг (+218 млн до 7,2 млрд долларов); Владимир Потанин (+448 млн до 29 млрд долларов) и другие.

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В минус ушли Роман Абрамович (-203 млн до 7,8 млрд), Андрей Мельниченко (-517 млн до 12,6 млрд долларов), Вячеслав Кантор (-10,4 млн до 6,35 млрд).
В то же время по итогам первого года войны — с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 года — самые богатые российские бизнесмены потеряли в общей сложности 67 млрд долларов.
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Алексей Мордашов, владелец «Северстали», с момента полномасштабного вторжения россии в Украину обеднел на 6,7 млрд. На втором месте рейтинга — металлургический магнат Лисин. За военный год он лишился 5,8 млрд долларов.
С начала года российские миллиардеры заработали $13 млрд, за год войны потеряли — $67 млрд

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ми-Україна
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