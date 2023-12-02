С какими проблемами украинцы за границей сталкиваются чаще всего — Finance.ua

С какими проблемами украинцы за границей сталкиваются чаще всего Сегодня 15:02 — Личные финансы

С какими проблемами украинцы за границей сталкиваются чаще всего

Война в Украине заставила миллионы людей уехать за границу и получить временную защиту в разных уголках мира. И несмотря на то, что многие страны предлагают хорошие условия для беженцев из Украины, украинцы часто сталкиваются с рядом вопросов, требующих помощи квалифицированных юристов.

Поэтому мы решили спросить у команды юристов Visit Ukraine, что помогает украинцам за рубежом, с какими проблемами чаще всего сталкиваются беженцы, временно выехавшие из Украины.

Перевод документов и апостиль

Одной из самых распространенных проблем украинцев за границей является официальный перевод документов на иностранные языки. Ведь важные технические, юридические или медицинские тексты с множеством терминов требуют того, чтобы работа была выполнена на высоком уровне. Кроме этого, в повседневной жизни украинцам часто нужно перевести личные документы, например паспорт, водительское удостоверение, справки и свидетельства.

При этом очень важно обратиться в квалифицированную компанию, предоставляющую услуги перевода, поскольку неточности, допущенные переводчиком при выполнении работы, могут привести к негативным последствиям.

Также достаточно распространенной практикой является заверение документов апостилем, ведь это главный механизм обеспечения международного признания документов, выданных в Украине. Апостиль подтверждает подлинность подписи нотариуса и (или) переводчика и придает документу юридическую силу за границей.

Только после этой процедуры документы будут иметь международное признание в странах, подписавших Гаагскую конвенцию. Однако для стран, не подписавших Гаагскую конвенцию, необходима процедура легализации документов. При легализации документы проверяются органами власти, после чего на них ставится специальная печать, подтверждающая их легальность.

Развод за границей

Вопрос расторжения брака всегда актуален, так же, как и регистрация брака. И, к сожалению, с начала полномасштабного вторжения проблема сохранения брачных отношений стала наиболее остро, поскольку семьям приходится расставаться на долгий период и на большие расстояния.

В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Украины, расторжение брака является актом гражданского состояния, должно быть зарегистрировано и внесено в Государственный реестр актов гражданского состояния. И если лица находятся в Украине, то процедура расторжения брака достаточно ясна, но в случае пребывания за границей обоих лиц или одного из них может вызвать множество вопросов.

Согласно законодательству, если брак был зарегистрирован в Украине, то и его процедура расторжения должна состояться в Украине. Однако каждый случай должен рассматриваться индивидуально, поэтому развод за рубежом, к сожалению, также является очень распространенной проблемой среди украинцев за рубежом.

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