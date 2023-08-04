С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика — Finance.ua

С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика

Более 70% новых легковых автомобилей, купленных украинцами в июле, были оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на данные Укравтопрома.

Как стало известно, машины с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке. В июле они охватили 45% продаж новых легковушек. Однако по сравнению с июльским результатом прошлого года эта доля уменьшилась на 14 процентных пунктов (п.п.).

Между тем выросла рыночная доля дизельных авто — с 23% в июле 2022 г. до 25,5% в июле текущего года.

Сегмент гибридных автомобилей вырос на 6 п.п. — до 18%.

Электромобили охватили 11% рынка новых авто, что на 6 п.п. больше, чем в июле прошлого года.

Наименьшую долю в прошлом месяце заняли продажи автомобилей с газобаллонным оборудованием — 0,5%.

Что касается моделей-лидеров по сегментам, то среди бензиновых и дизельных авто самым популярным стал Renault Duster, среди гибридов — Toyota RAV-4, электро — Volkswagen ID.4, авто с ГБО — Mitsubishi Outlander.

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