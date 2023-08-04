С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика — Finance.ua
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С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика

Технологии&Авто
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С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика
С какими двигателями покупают новые автомобили украинцы: статистика
Более 70% новых легковых автомобилей, купленных украинцами в июле, были оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на данные Укравтопрома.
Как стало известно, машины с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке. В июле они охватили 45% продаж новых легковушек. Однако по сравнению с июльским результатом прошлого года эта доля уменьшилась на 14 процентных пунктов (п.п.).
Между тем выросла рыночная доля дизельных авто — с 23% в июле 2022 г. до 25,5% в июле текущего года.
Сегмент гибридных автомобилей вырос на 6 п.п. — до 18%.
Электромобили охватили 11% рынка новых авто, что на 6 п.п. больше, чем в июле прошлого года.
Наименьшую долю в прошлом месяце заняли продажи автомобилей с газобаллонным оборудованием — 0,5%.
Что касается моделей-лидеров по сегментам, то среди бензиновых и дизельных авто самым популярным стал Renault Duster, среди гибридов — Toyota RAV-4, электро — Volkswagen ID.4, авто с ГБО — Mitsubishi Outlander.
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По материалам:
mmr.ua
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