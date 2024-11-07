С каким пробегом продают авто в Украине — Finance.ua

С каким пробегом продают авто в Украине Сегодня 20:03 — Личные финансы

С каким пробегом продают авто в Украине

Средний возраст на украинском вторичном рынке составляет около 15 лет.

Об этом свидетельствуют данные, которые эксперты Института исследований авторынка получили на основе анализа реального сектора авторынка.

Отмечается, что обобщенные статистические данные из европейских стран по годовому пробегу частной легковушки составляют около 15−20 тысяч километров в год. То есть, среднестатистический 10-летний автомобиль, если он не работал в такси или корпоративном парке, должен иметь пробег 150…200 тыс. км.

А какие показатели в Украине

Первая диаграмма, на которой указаны средние пробеги в объявлениях для каждого из прошедших 13 месяцев (с октября-2023 по октябрь-2024). Любопытно, что ни разу этот показатель не превысил 200 тыс. км. И на этом можно остановиться, если бы не то, что средний возраст на нашем вторичном рынке составляет около 15 лет.

Средние пробеги легковушек в объявлениях, eauto.org.ua

«Если опираться на европейскую статистику, средний пробег должен составлять от 300 до 400 тыс. км, однако нет, он упорно держится „до 200“. Почему же так? Возможно, украинские автомобилисты просто меньше ездят? Чтобы лучше разобраться с этим вопросом, нужна еще одна диаграмма, на которой можно было бы увидеть показатель полного пробега для отдельных лет выпуска», — отмечают авторы исследования.

Теоретически она должна была бы выглядеть как треугольник — острый конец около 2024 года выпуска, и пропорциональный рост с увеличением возраста авто.

Пробег в объявлениях с привязкой к возрасту, eauto.org.ua

А на самом деле треугольник здесь рассмотреть непросто — есть условные очертания, однако линейности увеличения пробега вместе с возрастом нет. И даже больше: после отметки «1998» вообще средний километраж становится меньше.

Далее предлагаем визуализировать эти данные еще одним способом: средний годовой пробег для отдельных лет выпуска. Предварительно, такой график должен состоять из столбцов примерно одинаковой высоты, ведь независимо от возраста автомобиль используют для тех же нужд, поэтому он должен «набегать» эти европейские 15−20 тыс. км", — говорят эксперты Института исследований авторынка.

Средний годовой пробег в зависимости от возраста авто, eauto.org.ua

Как видно на диаграмме, диапазон 15−20 тыс. км действительно присутствует, с 2021 по 2010 г. в. Далее — парадоксальное явление: средний годовой пробег становится значительно меньше. Можно предположить, что чем старее машина, тем больше времени она проводит на СТО, потому что изношена, однако не настолько же, чтобы интенсивность ее эксплуатации снизилась в три или четыре раза.

«Понятно, что когда числа противоречат логике, то где-то кроется причина несоответствия данных к действительности. И причина эта, вероятнее всего, заключается в том, что, несмотря на доступность сервисов по проверке истории автомобилей, ими пользуются не слишком активно, а часть продавцов до сих пор занимается „скручиванием“ одометров. Это подтверждает „магия“ числа 200 — то есть пробега до 200 тыс. км, который многие владельцы не желают превышать, чтобы не потерять привлекательность автомобиля и не снижать его цену пропорционально действительному состоянию», — пришли к выводу авторы исследования.

А это значит, что на украинском рынке в среде интернет-объявлений много вариантов с недействительными, заниженными показателями одометра. Что несет риск покупки автомобиля, исчерпавшего свой ресурс значительно больше, чем заявленные «до 200 тысяч», и потребует дополнительных незапланированных расходов на техническое обслуживание или даже замену дорогостоящих узлов, таких как двигатель или коробка передач.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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