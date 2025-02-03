С каких автомобилей нужно уплатить налог в 2025 году: утвержден перечень — Finance.ua

С каких автомобилей нужно уплатить налог в 2025 году: утвержден перечень Сегодня 14:02 — Личные финансы

С каких автомобилей нужно уплатить налог в 2025 году: утвержден перечень

Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров.

Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет.

В частности, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Весь утвержденный список можно найти на сайте Минэкономики.

Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен за каждое транспортное средство, отвечающее установленным критериям.

Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом производится в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Напомним, что налогоплательщики — это юридические и физические лица, являющиеся владельцами зарегистрированных в Украине согласно действующему законодательству легковых авто:

с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минзарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (для 2025 года — 375×8 000 = 3 000 000 грн).

Так что владельцы таких автомобилей обязаны уплатить налог в течение 60 дней с момента получения уведомления от налоговой службы. За неуплату транспортного налога могут быть наложены штрафы.

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