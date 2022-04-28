С 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, — министр экономики

Сегодня 23:14 — Энергетика

С 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, — министр экономики

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Габек заявил, что целью его правительства должно быть обеспечение независимости от российских энергоносителей, даже если это означает продвижение альтернативных решений, ранее считавшихся нереальными, и похвастался первыми результатами — импорт российского газа в Германию сократился почти в два раза.

Об этом пишет CNN.

Габек заявил журналистам на брифинге в Берлине, что зависимость Германии от российского газа стремительно снизилась за последние недели.

«Германия сейчас сократила импорт газа из россии до 35 процентов — по сравнению с 55 процентами на начало войны», — сказал он.

Хотя для Германии «нереально» полностью запретить российский газ до следующего года, учитывая новую инфраструктуру, необходимую для диверсификации импорта газа, «тем не менее, сейчас мы должны попытаться осуществить нереалистичное», — сказал Габек.

Министр призвал Германию ускорить строительство терминала сжиженного природного газа в течение 10 месяцев. Габек назвал решение россии прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию примером «реальности, когда энергия используется как оружие», и сказал, что «Россия демонстрирует, что она готова к серьезному».

Цель Германии — соответственно диверсифицировать энергетические инфраструктуры и «обновить энергетическую инфраструктуру на основе возобновляемой энергии и массовой экономии, чтобы не быть беззащитными», — добавил Габек.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.