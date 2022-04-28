С 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, — министр экономики — Finance.ua
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С 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, — министр экономики

Сегодня 23:14Энергетика
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С 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, — министр экономикиС 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, — министр экономики
Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Габек заявил, что целью его правительства должно быть обеспечение независимости от российских энергоносителей, даже если это означает продвижение альтернативных решений, ранее считавшихся нереальными, и похвастался первыми результатами — импорт российского газа в Германию сократился почти в два раза.
Об этом пишет CNN.
Габек заявил журналистам на брифинге в Берлине, что зависимость Германии от российского газа стремительно снизилась за последние недели.
«Германия сейчас сократила импорт газа из россии до 35 процентов — по сравнению с 55 процентами на начало войны», — сказал он.
Хотя для Германии «нереально» полностью запретить российский газ до следующего года, учитывая новую инфраструктуру, необходимую для диверсификации импорта газа, «тем не менее, сейчас мы должны попытаться осуществить нереалистичное», — сказал Габек.
Министр призвал Германию ускорить строительство терминала сжиженного природного газа в течение 10 месяцев. Габек назвал решение россии прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию примером «реальности, когда энергия используется как оружие», и сказал, что «Россия демонстрирует, что она готова к серьезному».
Цель Германии — соответственно диверсифицировать энергетические инфраструктуры и «обновить энергетическую инфраструктуру на основе возобновляемой энергии и массовой экономии, чтобы не быть беззащитными», — добавил Габек.
По материалам: Espreso.tv
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