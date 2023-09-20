С 20 сентября все клиенты monobank могут существенно экономить на стоимости услуг Укрпочты — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ С 20 сентября все клиенты monobank могут существенно экономить на стоимости услуг Укрпочты Сегодня 20:16

С 20 сентября все клиенты monobank могут существенно экономить на стоимости услуг Укрпочты

Стартовала новая совместная акция от monobank и Укрпочты. Начиная с 20.09.2023, все клиенты банка могут существенно экономить на стоимости услуг почтового оператора. При оплате картами Visa от monobank | Universal Bank за доставку посылок внутри страны в отделениях Укрпочты, клиент получает скидку 25%.

Предложение будет действовать почти полтора месяца — до 31.10.2023 . Она распространяется на услуги отправки Экспресс и Стандарт. Скидка применяется к тарифу как при пересылке, так и при возврате. Количество оплат не ограничено.

Напомним, что это не первая акция monobank и Укрпочты для общих клиентов. Их первый партнерский проект стартовал в октябре 2020 года, когда компании предлагали кэшбек до 15% за внутренние и международные отправления Укрпочтой при оплате картами monobank. Также интересно, что осенью 2022 года в честь своего 5-летия mono заказал у государственного почтового оператора стильные марки с персональным дизайном, которые можно было выиграть, задонатив на ВСУ.

monobank По материалам:

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