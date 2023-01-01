С 1 января в Украине появился новый вид отпуска — Finance.ua
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С 1 января в Украине появился новый вид отпуска

Казна и Политика
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В Украине появился новый вид отпуска без сохранения заработной платы. Предусмотрен он для членов добровольной пожарной охраны.
В Законе Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой работнику в обязательном порядке.
Таким правом смогут воспользоваться работники, являющиеся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года — продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно, а также члены добровольных формирований гражданской защиты — продолжительностью до 5 календарных дней в год для привлечения их к выполнению задач по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты.
Изменения к закону, закрепляющие это право, вступили в силу 1 января.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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