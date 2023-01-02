С 1 января 2023 года следует уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих валютообменные операции — Finance.ua
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С 1 января 2023 года следует уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих валютообменные операции

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С 1 января 2023 года необходимо будет уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих валютообменные операции.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк Украины обращает внимание банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме, на необходимость уплаты с 1 января 2023 года авансового взноса по налогу на прибыль предприятий.
Такое требование введено Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме» № 2720-ІХ.
Участникам рынка, осуществляющим торговлю валютой в наличной форме, следует помнить о ключевых положениях закона.
  • Во-первых, уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий производится за каждый пункт обмена иностранной валюты, который будет внесен в Реестр пунктов обмена иностранной валюты по состоянию на 1 января 2023 года.
  • Во-вторых, закон обязывает Национальный банк ежемесячно предоставлять Государственной налоговой службе Украины информацию, необходимую для контроля за своевременностью и полнотой уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме.
В этих целях Национальный банк создает Реестр пунктов обмена иностранной валюты.
В него будет включена информация о структурных и обособленных подразделениях, открываемых участниками рынка с целью осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме, которые по закону Украины «О валюте и валютных операциях» имеют право осуществлять торговлю валютными ценностями в наличной форме.
В то же время, банки и операторы почтовой связи должны предоставить Национальному банку информацию о действующих подразделениях, в которых осуществляется торговля валютными ценностями в наличной форме, и которые в соответствии с требованиями закона подлежат включению в Реестр пунктов обмена иностранной валюты.
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Обособленные подразделения банка, структурные подразделения оператора почтовой связи, не использующие наружную рекламу, таблички, вывески или другие средства для рекламирования деятельности по торговле иностранной валютой в наличной форме непосредственно в помещениях, где они расположены, и за их пределами, не подлежат внесению в Реестр пунктов обмена иностранной валюты.

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По материалам:
Українські Новини
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