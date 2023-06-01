С 1 июня украинцев ждут изменения в работе сервисных центров МВД по четырем направлениям — Finance.ua

С 1 июня украинцев ждут изменения в работе сервисных центров МВД по четырем направлениям Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

С 1 июня украинцев ждут изменения в работе сервисных центров МВД по четырем направлениям

С 1 июня в работе сервисных центров МВД произойдут изменения по четырем направлениям: минимизация бюрократических процедур, внедрение цифровых проектов, безбарьерность и углубление международного сотрудничества.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

«Мы определили четыре базовых вектора развития, конечный результат которых имеет четкие индикаторы измерения. Философия системных изменений заключается в формировании ценностей и принципов работы, независимо от того, кто является руководителем и субъектом властных полномочий. Такую модель развития и укрепления институтов мы закладываем в основу формирования государственной политики и ее реализации», — сказал Драпятый.

По его словам, улучшение работы сервисных центров МВД произойдет путем продолжения цифровизации, минимизации бюрократических процедур, предоставления выбора способа получения услуги — онлайн или оффлайн. Драпятый назвал следующие изменения:

Усиление безопасности дорожного движения путем осуществления мер по устранению, минимизации источников коррупционных рисков, связанных с принятием теоретического и практического экзаменов для получения права на управление транспортными средствами; комплексное усовершенствование средств технического контроля.

Внедрение цифровых проектов — это сквозной инструмент для искоренения коррупционных рисков, улучшения качества услуг, формирования доверия к государственным органам.

Безбарьерность — уже начата работа по приспособлению главных входов в здания сервисных центров МВД к нуждам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Углубление международного сотрудничества.

Замминистра выразил убеждение, что реализация этих четырех стратегических направлений развития «вполне реальна» и требует «сбалансированного и комплексного подхода». Однако это не исчерпывающий перечень инициатив, направленных на улучшение работы сервисных центов МВД, добавил он.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.