С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту: разъяснение Минздрава — Finance.ua

С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту: разъяснение Минздрава Сегодня 06:58 — Личные финансы

С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту: разъяснение Минздрава

С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.

«Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта», — говорят в министерстве.

Как же узнать, на какие лекарства нужен рецепт и почему он вообще нужен — рассказывает Минздрав.

Теперь для приобретения всех лекарств нужен рецепт? Нет, Минздрав не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и ранее подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

Какие лекарства являются рецептурными

Рецептурные лекарства — лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

Этот список может включать в себя:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Какими бы привычными и безопасными ни казались эти лекарства, их применение несет повышенный риск. Неправильное употребление этих лекарств может вызвать серьезные побочные эффекты, вызвать зависимость или нести риск злоупотребления.

Также к таким лекарственным средствам относятся лекарства, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

Именно поэтому назначать их должен только врач. Ведь только медицинский работник может подобрать корректное действующее вещество, дозировку и продолжительность приема лекарств, которые являются безопасными и эффективными именно для вас, и предотвращать возможные негативные последствия.

Как узнать, является ли конкретное лекарственное средство рецептурным

Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Инструкции всех без исключения лекарственных средств содержат исчерпывающую информацию о медицинском применении лекарственного средства и его категории (условиях) отпуска.

Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины

Для этого необходимо:

В поисковой строке ввести название лекарственного средства или его международное непатентованное название (другими словами — действующее вещество). Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного средства (крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарственного средства найти строчку «Условия отпуска». Если в инструкции указано «По рецепту», для отпуска такого лекарственного средства в аптеке требуется рецепт от врача.

Что делать, если принимаете рецептурный препарат на регулярной основе? Безусловным преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.

Для этого в системе обязательно должен быть зафиксирован диагноз и первое назначение вашего лечащего врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне.

Именно поэтому важно заблаговременно проверить инструкцию лекарственных средств, которые вы употребляете, и в случае если они рецептурные — позаботиться о получении соответствующего рецепта у своего лечащего врача в апреле для того, чтобы удобно и беспрепятственно приобрести лекарства в аптеке.

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