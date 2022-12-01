С 01 декабря 2022 года в Украине официально работает АО «Cенс Банк». Завершены юридические процедуры отказа от бренда Альфа-Банк — Finance.ua
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С 01 декабря 2022 года в Украине официально работает АО «Cенс Банк». Завершены юридические процедуры отказа от бренда Альфа-Банк

Фондовый рынок
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С 01 декабря 2022 года в Украине официально работает АО «Cенс Банк». Завершены юридические процедуры отказа от бренда Альфа-Банк
Соответствующие изменения были предварительно внесены в уставные документы, а уже 30 ноября в государственный реестр.
Sense Bank продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами как правопреемник Альфа-Банка Украина. В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять какие-либо документы. Банк продолжает работать в обычном режиме.
Ребрендинг был осуществлен за максимально короткий для украинского рынка срок — около 3 месяцев. В общей сложности к проекту были задействованы десятки подразделений банка, более 550 разных задач в работе. Изменения требовалось интегрировать в цифровые каналы работы с клиентами (Sense SuperApp и IFOBS), устройства самообслуживания (банкоматы, торговые терминалы, терминалы в зонах самообслуживания, POS-терминалы), системы интеграции с бизнес-партнерами (e-commerce, интернет-платежи, кредитование/быстрая рассрочка), отделения и т.д. Например, для банкоматов было разработано более 2000 различных экранов меню.
«Банк уже два года развивает мобильное приложение Sense SuperApp для физических лиц и ФЛП. Теперь мы будем создавать „сенсы“ и строить комфортное технологическое будущее под названием Sense Bank по всем направлениям деятельности», — подчеркнула Алла Комисаренко, Председатель Правления Sense Bank.
В построении уникальной айдентики Sense Bank команда вдохновилась алфавитом Георгия Нарбута — иконы украинского шрифтового дизайна ХХ века. Кроме того, был изменен подход к визуализации отделений банка, ведь банк будущего непосредственно участвует в создании визуально-архитектурного проекта города. Цель — отойти от визуального шума и рекламной нагрузки.
В связи с изменением названия, работа сервисов банка, работающих в режиме 24/7 (Sense SuperApp, iFOBS и т.д.) была временно приостановлена на несколько часов. Для удобства клиентов работники IT-подразделения банка внедряли все необходимые трансформации ночью с 30 ноября на 01 декабря.
«Внесение серьезных изменений в ІТ-системы требует их полной остановки. Мы выбрали для этого самое удобное со стороны клиента время — ночное. Благодарен команде из около сотни ІТ-специалистов банка и партнеров, которая установила сотни изменений в десятки разнообразных информационных систем и проверила их работу в столь сжатые сроки, именно поэтому технические работы практически не почувствовали клиенты», — поделился Андрей Гриценюк, Исполнительный Директор блоков "Информационные технологии и Розничный бизнес, Член Правления Sense Bank.
Напомним, в июне доверенное лицо владельца существенного участия Симеон Дянков, которому по согласованию с НБУ было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-Банка Украина, сообщил, что правление финучреждения решило отказаться от бренда «Альфа» и продолжить работу под новым брендом.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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