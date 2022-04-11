Рынок труда тотально принадлежит работодателям: какие зарплаты предлагают украинцам (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда тотально принадлежит работодателям: какие зарплаты предлагают украинцам (инфографика)

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сейчас на рынке труда произошел переворот: он стал тотально принадлежать работодателям. Спрос на работу — огромный, а среднее количество откликов на вакансию выросло в 5-6 раз. Эксперты work.ua рассказали об основных тенденциях рынка труда.

В целом спрос на рабочую силу резко снизился из-за невозможности работать в зонах боевых действий, снижения спроса на товары и услуги, проблем с логистикой и неопределенности будущего. Согласно результатам онлайн-опроса среди работодателей почти 29% компаний временно не работают или полностью остановили свою работу. При этом чуть больше 61,5% бизнесов продолжают работать в своих городах, а почти 10% эвакуировали предприятия.

Что с вакансиями?

Если учесть период от пика в сентябре до дня перед войной, то увидим следующие данные. Рекордное число вакансий на сайте было 30 сентября 2021 года — 119 615. С сентября до конца 2021 года оно уменьшалось. В начале 2022 года было размещено 69 835 вакансий. 23 февраля на Work.ua было размещено 99 392 вакансии. А вот год назад, 24 февраля 2021-го — 76 708.

В минимуме их было около 4 тысяч 7 марта. Но после этого началась положительная динамика, и 30 марта 2022 года на сайте было уже 9415 вакансий.

Есть отдельные категории вакансий, в которых спрос на рабочую силу снизился гораздо меньше, чем в других. Это:

медицина и фармацевтика;

сельское хозяйство и агробизнес;

ІТ-отрасль.

Одна из особенностей рынка труда сейчас — появление вакансий волонтеров. Ищут волонтеров-поваров, уборщиков, операторов координационных центров и даже специалистов по работе с персоналом.

Также аналитики отмечают, что война не отразилась на количестве резюме. 22 февраля их было 19 609, а 1 марта — 4 302 (в марте 2021-го — 20 907). Однако затем начался довольно резкий рост, и по состоянию на 29 марта за неделю было размещено уже 12 822 резюме.

На какие зарплаты можно рассчитывать?

Из статистики Work.ua можно увидеть средние зарплаты, которые указываются в резюме и в вакансиях. Зарплаты в резюме практически не изменились с началом войны. С начала этого года этот еженедельный показатель держался в интервале между 15174 грн (22 февраля) и 15870 грн (1 марта). На 29 марта желаемая зарплата, которую соискатели указывали в резюме, была 15 567 грн.

Но этого нельзя сказать о зарплатах в вакансиях. С начала года по 22 февраля она колебалась от 14 052 грн до 14 568 грн. После начала войны показатель даже рос до 15 035 грн (8 марта), но затем снизился до 13 736 грн по данным на 29 марта, то есть на 11%.

На снижение средней зарплаты повлияло снижение количества «высокооплачиваемых» вакансий.

Если же взять, например, популярную вакансию продавца-консультанта, то ситуация несколько иная.

максимальная средняя зарплата, которую им предлагали с начала года, — 12 200 грн в середине января;

22 февраля медиана зарплат в вакансиях продавцов-консультантов была 11500 грн;

в минимуме она составляла 10700 грн (15 марта);

на конец марта — 11 000 грн.

То есть, к концу марта видим снижение на 4% от довоенной отметки.

Самые высокие зарплаты предлагают в Киеве (в среднем 20 000 грн), Одессе (18 000 грн) и Львове (15 000 грн).

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