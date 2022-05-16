Рынок труда ЕС: куда чаще всего выезжают украинцы — Finance.ua

Рынок труда ЕС: куда чаще всего выезжают украинцы

Сегодня 14:35 — Мир

Рынок труда ЕС имеет свои особенности. Первой его отличительной чертой является взаимосвязь ВВП и бизнес ритмов. В течение 2012-2017 годов ВВП в странах ЕС динамично развивался, благодаря этому открывались новые рабочие места, уровень безработицы шел на убыль.

В 2019-м безработица достигла своей минимальной точки за последнее десятилетие. В 2020 году темпы роста ВВП замедлились, в частности, из-за пандемии COVID-19. Рынок труда соответственно отреагировал: количество безработных начало расти. В 2021 году рост ВВП в странах ЕС составил почти 6%, рынок труда также отреагировал: уровень безработицы снизился, побив рекорд 2019 года.

Вторым характерным признаком рынка труда ЕС является то, что средний возраст рабочего населения достаточно высок. После японцев европейцы являются одной из самых старых наций. На данном этапе средний возраст работника в ЕС составляет 40 лет. Согласно прогнозам ООН, к 2030 году этот показатель увеличится до 45+. Это создаст риски для экономики ЕС, ведь прежде всего будет медленный рост ВВП из-за дефицита работников, в бюджеты не будут поступать необходимые для обороны, медицины, образования средства.

Об этом во время онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, рассказал руководитель отдела аналитики robota.ua Иван Ромашов.

Что эти факторы нам дают?

По состоянию на конец 2021 года дефицит на рынке труда ЕС составил около 3,3 млн человек. Наибольший дефицит работников зафиксирован в Германии (1,2 млн человек) и Польше (400 тыс. человек). Если говорить в разрезе рабочей силы, то 70% — это синие воротнички, 30% — белые воротнички.

Один из путей решения проблемы, к которому прибегают в ЕС, — повышение пенсионного возраста. В начале 2000 года среднестатистический европеец, чтобы получить достойную пенсию, должен был отработать 32 года. В начале 2021 года эта цифра увеличилась до 36 лет. И показатель в будущем будет только увеличиваться.

Еще один путь преодоления дефицита на рынке труда — миграция. В ЕС мигрируют работники из Северной Африки (Египет, Ливия, Тунис, Марокко, Ливия), Среднего Востока (Иран, Ирак, Сирия, Иордания), так называемых стран СНГ. Из последних больше всего в Европу едут украинцы, их доля в совокупном количестве составляет почти 60%.

Какова сейчас структура рынка труда ЕС?

Население от 15 до 74 лет составляет почти 331 млн человек, 212 млн из них (64%) — это экономически активное население, привлеченное в экономике. Почти 93% от этой цифры — активно работающие на рынке работники, остальные — безработные.

Структура работников такова:

● 85% — наемные работники;

● 14% — самозанятые лица;

● 1% — лица, занятые в семейном бизнесе.

Большинство (36%) из опрошенных порталом robota.ua в конце декабря 2021 украинцев готовы выехать в ЕС из-за работы с более достойной оплатой труда. Вариант войны выбрали 22%, а сложные экономические обстоятельства в нашей стране подтолкнули бы к выезду 18% земляков. 32% из опрошенных готовы покинуть страну навсегда. Если бы опрос проводился сейчас, на первом месте причин оказалась война, а вот другие факторы не изменились бы.

Страны, куда чаще всего уезжают украинцы

Наибольший уровень миграции украинцев наблюдается в:

● Польшу;

● Германию;

● Чехию;

● Венгрию.

Средний уровень миграции из Украины происходит в:

● Италию;

● Румынию;

● Словакию;

● Грецию;

● Болгарию.

Украинцы мигрируют туда, где больше экономической активности, где больше заработная плата, где они могут самореализоваться и дальше связать свою жизнь с этой страной.

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