Рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился почти в три раза: ТОП-3 марки — Finance.ua
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Рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился почти в три раза: ТОП-3 марки

Личные финансы
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Рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился почти в три раза: ТОП-3 марки
Рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился почти в три раза: ТОП-3 марки
Автопарк новых легковых автомобилей в августе текущего года пополнили 2,9 тыс. авто, что почти втрое меньше, чем в августе 2021 года, и на 20% меньше результата июля-2022.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Какие автомобили стали самыми популярными

Согласно сообщению, наибольшим спросом в августе пользовались автомобили марки Toyota, которых зарегистрировано 750 единиц — на 40% меньше, чем в августе-2021, но на 26% больше показателя июля текущего года.
Второй результат у Renault, регистрации автомобилей которой обвалились более чем в шесть раз по сравнению с августом прошлого года, и на 21% — к июлю текущего, до 206 ед.
Впервые в лидерскую тройку украинского рынка новых авто попал немецкий премиальный бренд BMW с падением к августу-2021 на 9% и приростом к июлю-2022 на 6% — до 197 автомобилей.
Титул бестселлера месяца получила Toyota RAV-4, которую избрали 339 покупателей.
По данным «Укравтопрома», за январь-август украинцы приобрели и поставили на учет 24,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Как сообщалось, в августе прошлого года в тройку лидеров входили Renault, Toyota и Kia, а BMW занимала 13-ю строчку рейтинга с регистрацией 216 авто. Всего за август прошлого года впервые было зарегистрировано 8,513 тыс. авто — на 22% больше, чем в августе предыдущего года.
В 2021 году рынок новых легковых автомобилей, по данным «Укравтопрома», вырос на 21% до 103,3 тыс. ед.
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По материалам:
Finance.ua
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