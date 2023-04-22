Рынок новых авто в ЕС продолжает расти: продажи электромобилей увеличились вдвое — Finance.ua

Рынок новых авто в ЕС продолжает расти: продажи электромобилей увеличились вдвое Сегодня 22:40 — Личные финансы

Рынок новых авто в ЕС продолжает расти: продажи электромобилей увеличились вдвое

Автомобильный рынок ЕС растет уже восьмой месяц. По итогам марта 2023 года продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли в годовом исчислении на 28,8% и составили 1 087 939 единиц.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Все крупнейшие рынки Евросоюза показали двузначный процентный рост», — говорится в сообщении.

По данным АСЕА, в прошлом месяце наибольшее развитие испытал сегмент электромобилей (BEV), регистрации которых увеличились на 58%, а их доля на рынке новых легковых автомобилей увеличилась до 13,9%, против 11,4% в марте 2022 года.

Также месяц был удачным и для гибридов (HEV) — продажи выросли на 38,1%. HEVs достигли доли рынка в 24,3%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Рынок гибридных транспортных средств, подключаемых к электросети (PHEV), продемонстрировал скромный рост — на 4,3%. Однако общая доля PHEV на рынке ЕС уменьшилась на 1,6 п.п. до 7,2%.

Существенно выросли регистрации новых бензиновых автомобилей (+29,9%), теперь они охватывают 37,5% рынка ЕС.

Рынок дизельных автомобилей также продемонстрировал лучшие показатели по сравнению с мартом 2022 г. (+11,8%). Однако дизельные автомобили составляют лишь 14,5% рынка новых легковых автомобилей, что на 1,1 п.п. меньше по сравнению с мартом прошлого года.

Положительная динамика на рынке новых легковых авто зафиксирована и по итогам I кв. 2023 года.

С января по март на рынках ЕС было продано 2,651 млн новых легковых автомобилей, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Среди четырех основных рынков региона самый большой прирост продемонстрировала Испания (+44,5%), за ней следуют Италия (+26,2%), Франция (+15,2%) и Германия (+6,5%).

Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.