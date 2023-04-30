Рынок недвижимости близок к тяжелому падению: какие есть сценарии развития — Finance.ua

Рынок недвижимости близок к тяжелому падению: какие есть сценарии развития Сегодня 17:10 — Недвижимость

Рынок недвижимости близок к тяжелому падению: какие есть сценарии развития

В Украине рынок недвижимости находится в кризисной ситуации. Себестоимость жилья растет, а спрос снижается. Аналитики называют три сценария развития ситуации.

Об этом сообщает издание zagorodna

До войны 50% сделок на рынке квартир в Киеве были сугубо инвестиционными — люди вкладывали свои средства в недвижимость, сейчас таких сделок практически нет. Люди покупают квартиры не для того, чтобы сдавать их в аренду или перепродавать, а больше для собственного проживания. Всего есть три сценария развития ситуации.

Негативный

Факторы:

надолго неопределенная ситуация на востоке страны;



уменьшение внешнего финансирования или его задержка;

значительная девальвация национальной валюты;

популизм нардепов в экономических вопросах, в том числе раздача несуществующих денег без источников покрытия расходов.

На рынке недвижимости присутствуют бывшие инвесторы, накопившие в собственности десятки и даже сотни квартир и нежилых помещений. Все нажитое «непосильным трудом» традиционно конвертировалось в элитные автомобили, предметы роскоши, но, прежде всего, в имения и квартиры на отечественном и иностранном рынках недвижимости.

Стагнация

Факторы этого сценария:

продолжается отток людей, имеющих право выезжать за границу: женщин и детей до 18 лет, мужчин по медицинским показаниям, мужчин старше 60 лет, нелегальных беженцев;

экономика развивается нынешними незначительными темпами, что, учитывая гигантский размер прошлогоднего падения, означает депрессию;

увеличивается фискальная нагрузка на предпринимательство;

низкий уровень производства и доходов, высокодоходный бизнес — скорее исключение, чем правило.

Хрестоматийным примером экономической стагнации в мире является мирное, но «потерянное» десятилетие Японии (с 1990 по 2000 год). В этот период ВВП Японии рос чуть более чем на 1% в год.

Едва ли не основным стартером проблем в экономике этой развитой страны стал именно обвал на рынке недвижимости и фондовом рынке. Кстати, экономика Японии до сих пор окончательно не восстановилась.

Сегмент продаж на рынке недвижимости Украины сейчас — это классическая стагнация. Либо покупается сравнительно дешевое жилье преимущественно стоимостью не более 50 тыс. долл., либо квартиры просто арендуются, чтобы пережить трудные времена.

Оптимистичный

Третий вариант: постепенное восстановление, переходящее в бурное развитие и расцвет рынка недвижимости. Среди факторов — не только окончание (как минимум) острой фазы военных действий, но и следующие события:

партнеры приступают к программе восстановления украинской экономики;

в страну входят подкрепленные серьезными средствами программы с западными технологиями, ресурсами, инновационной интеллектуальной собственностью;

одновременно прекращаются многолетние пустые разговоры на антикоррупционном фронте;

ростки евроинтеграции распространяются на разные сферы экономики;

скачкообразно нарастает волна возвращения украинских беженцев;

украинцы получают достойные доходы, тратят заработанное не только на повседневную жизнь, но и на долгосрочные дорогие вещи, в том числе и на недвижимость;

нормализуется финансовый рынок.

Конечно, основным драйвером при позитивном развитии событий будут служить темпы интеграции Украины в клуб цивилизованных европейских стран. Но никакого устойчивого обновления при любых, даже самых благоприятных обстоятельствах не произойдет, если рынок останется непрозрачным, цены — неадекватными, а проекты и концепции застройки — маргинальными.

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Обозреватель По материалам:

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