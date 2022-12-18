Рынок криптовалют США демонстрирует характеристики «стадного поведения» — JPMorgan — Finance.ua
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Рынок криптовалют США демонстрирует характеристики «стадного поведения» — JPMorgan

Криптовалюта
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Рынок криптовалют США демонстрирует характеристики «стадного поведения» — JPMorgan
Рынок криптовалют США демонстрирует характеристики «стадного поведения» — JPMorgan
JPMorgan Chase & Co. опубликовала отчет «Динамика и демография использования криптоактивов домохозяйствами США», в котором говорится, что рынок криптовалют США демонстрирует характеристики «стадного поведения», поскольку «многие инвесторы покупали криптовалюты на «хаях».
«Широкий круг домохозяйств США переводил деньги на крипто-счета, когда эти активы достигали самых высоких уровней». Большинство домохозяйств США, вероятно, столкнулись со значительными потерями в процентном выражении за время работы на рынке в конце 2022 года, когда происходило снижение цен на криптовалюты", — говорится в отчете.
В отчете также сообщается, что почти 15% домохозяйств США стали использовать криптовалюты после начала пандемии COVID-19.
Также эксперты сообщили в отчете, что мужчины шире и активнее использовали криптовалюты, а также азиаты и молодые люди с высокими доходами.
В начале ноября аналитики JPMorgan назвали уровень, до которого может рухнуть стоимость Bitcoin. Тогда эксперты заявили, что стоимость флагманской криптовалюты может опуститься до $13 000.
По материалам:
cryptomisto
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