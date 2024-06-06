Рыбак выловил сейф, в котором было $100 тысяч (фото, видео) — Finance.ua
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Рыбак выловил сейф, в котором было $100 тысяч (фото, видео)

Мир
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Рыбак выловил сейф, в котором было $100 тысяч (фото, видео)
Рыбак выловил сейф, в котором было $100 тысяч (фото, видео)
Рыбак Джеймс Кейн использовал мощный магнит, чтобы выловить всевозможный мусор из водных путей Нью-Йорка. Но вышло так, что он выловил сейф со стопками 100-долларовых купюр.
Об этом сообщает Associated Press.

Как это было

Девушка Кейна, Барби Агостини записывала, как он доставал скользкий сейф из озера в парке Флашинг Медоуз Корона, известном как место проведения Всемирных ярмарок 1939 и 1964 годов.
Супруги подсчитали, что в сейфе было около 100 000 долларов, хотя банкноты частично разложились и слиплись.

Кто владелец

На купюрах была трехмерная защитная лента, указывающая на недавний винтаж, но на сейфе не было никаких подсказок о законном владельце.
Они сказали, что позвонили в полицию, чтобы сообщить о своем открытии, и им сказали, что доказательств преступления нет.
Офис общественной информации департамента полиции Нью-Йорка заявил в заявлении, что «стоимость и подлинность предполагаемой валюты» невозможно определить из-за ее «значительно разрушенного состояния».

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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