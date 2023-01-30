Ryanair запустит 5 новых рейсов из Варшавы — Finance.ua
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Ryanair запустит 5 новых рейсов из Варшавы

Фондовый рынок
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Ирландский лоукостер Ryanair расширяет сеть своих рейсов по Европе. В этот раз авиакомпания анонсировала 5 маршрутов из варшавского аэропорта им. Фридерика Шопена.
5 новых рейсов Ryanair из аэропорта Шопена в Варшаву
Ryanair будет обслуживать пять новых направлений по Европе. Лоукостер планирует запустить рейсы из польской столицы в Испанию, Австрию, Бельгию и Кипр.

Список и детали новых авиарейсов

  • Варшава Шопен — Вена (Австрия) — с 26 марта;
  • Варшава Шопен — Брюссель Шарлеруа (Бельгия) — с 27 марта;
  • Варшава Шопен — Пафос (Кипр) — с 31 марта;
  • Варшава Шопен — Аликанте (Испания) — с 29 марта;
  • Варшава Шопен — Майорка (Испания) — с 27 марта.
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Из Варшавы в Вену самолеты Ryanair будут летать четыре раза в неделю, а в Брюссель можно будет добраться трижды в неделю. Направление Варшава Шопен — Пафос лоукостер будет обслуживать один раз в неделю. В то время как в Аликанте и Майорку самолеты будут отправляться четыре раза в неделю.

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По материалам:
Телеканал 24
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