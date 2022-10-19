Ряд индикаторов указал на дно медвежьей фазы биткоина — Finance.ua

Ряд индикаторов указал на дно медвежьей фазы биткоина
Многие ончейн-индикаторы сигнализируют о достижении дна медвежьей фазы рынка криптовалют, следует из аналитического отчета Arcane Research.
Еще в июле мультипликатор Пьюэлла упал до отметок середины декабря 2018 года, когда биткоин торговался чуть выше отметки $7000.
Аналогичный сигнал демонстрирует долгосрочная метрика RHODL Ratio, текущие значения которой совпадают с отметками начала 2019 года — дном медвежьей фазы предыдущего рыночного цикла.
Индикатор Reserve Risk достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений. Это значит, что у долгосрочных инвесторов практически отсутствует мотивация к продаже цифрового золота.
MVRV указывает на то, что реализованная капитализация биткоина выше рыночной. Ранее столь же низкие отметки индикатора совпадали с экстремумами предыдущих медвежьих фаз.
По мнению исследователей, текущие значения индикаторов «отображают очень привлекательную точку входа для инвесторов, готовых к новой волне укрепления биткоина».
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