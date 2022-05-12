Румыния хочет запретить госорганам использовать российское ПО — Finance.ua

Румыния хочет запретить госорганам использовать российское ПО

Сегодня 18:00

Власти Румынии хотят запретить государственным учреждениям и органам использовать программное обеспечение и услуги в области кибербезопасности, созданные российскими компаниями или контролируемые фирмами или лицами из России.

Об этом пишет Euractiv

Согласно новому правительственному законопроекту, наличие российского антивирусного программного обеспечения является уязвимостью для кибербезопасности румынских учреждений и органов власти.

Запрет, направленный как на антивирусное, антивредоносное программное обеспечение или брандмауэры, так и на такие услуги, как VPN-решения, будет действовать в течение всего периода войны в Украине.

Министерство опубликует список компаний, продуктов и услуг, на которые распространяется запрет, хотя парламент еще должен принять закон.

По данным Министерства цифровизации, многие государственные учреждения и подразделения местной администрации в Румынии покупают российские антивирусные решения, потому что они дешевле.

В пояснительной записке к предложению министерство называет «Лабораторию Касперского» одной из компаний, которым вынесены предупреждения со стороны киберорганов других европейских стран, таких как Германия.

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