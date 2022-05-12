Румыния хочет запретить госорганам использовать российское ПО — Finance.ua

Румыния хочет запретить госорганам использовать российское ПО
Сегодня 18:00
24
Власти Румынии хотят запретить государственным учреждениям и органам использовать программное обеспечение и услуги в области кибербезопасности, созданные российскими компаниями или контролируемые фирмами или лицами из России.
Согласно новому правительственному законопроекту, наличие российского антивирусного программного обеспечения является уязвимостью для кибербезопасности румынских учреждений и органов власти.
Запрет, направленный как на антивирусное, антивредоносное программное обеспечение или брандмауэры, так и на такие услуги, как VPN-решения, будет действовать в течение всего периода войны в Украине.
Министерство опубликует список компаний, продуктов и услуг, на которые распространяется запрет, хотя парламент еще должен принять закон.
По данным Министерства цифровизации, многие государственные учреждения и подразделения местной администрации в Румынии покупают российские антивирусные решения, потому что они дешевле.
В пояснительной записке к предложению министерство называет «Лабораторию Касперского» одной из компаний, которым вынесены предупреждения со стороны киберорганов других европейских стран, таких как Германия.