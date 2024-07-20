Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика) — Finance.ua
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Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика)

Валюта
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Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика)
Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика)
Руководители украинских предприятий предвидят среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,61 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились.
Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.
При этом в I квартале бизнес ожидал курс 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года — 40,06 грн/доллар, в III квартале — 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.
Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика)
Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, существенно уменьшилась и составила 64,7% (в I квартале 2024 года — 82.7%).
Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика)
В то же время возросла доля респондентов, ожидающих колебания обменного курса гривны в диапазоне 42,1−44,0 грн/доллар — до 35,3% (на 11,1 п.п.)
Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года.
В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).
Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.
Напомним, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.
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По материалам:
РБК-Україна
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