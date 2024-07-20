Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика) — Finance.ua

Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика) Сегодня 18:12 — Валюта

Руководители украинских предприятий ухудшили прогноз курса доллара на год (инфографика)

Руководители украинских предприятий предвидят среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,61 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились.

Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.

При этом в I квартале бизнес ожидал курс 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года — 40,06 грн/доллар, в III квартале — 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, существенно уменьшилась и составила 64,7% (в I квартале 2024 года — 82.7%).

В то же время возросла доля респондентов, ожидающих колебания обменного курса гривны в диапазоне 42,1−44,0 грн/доллар — до 35,3% (на 11,1 п.п.)

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года.

В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Напомним, в банковском секторе ожидают , что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.

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