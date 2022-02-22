Рубль стал самой нестабильной валютой в мире — Finance.ua

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире

Сегодня 10:15

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире после новостей о признании российским президентом Владимиром Путиным «ЛДНР». На вечер 21 февраля курс доллара относительно рубля во время торгов составил 79 рублей, а в момент — даже все 80.

Отмечается, что на фоне обострения геополитической ситуации волатильность российской национальной валюты приблизилась к максимальной отметке с начала пандемии — 20,7% (в январе), до 14 февраля выросла до 24,3%.

С тех пор рубль остается в лидерах среди мировых валют по этому индикатору, говорится в данных Bloomberg

Растущая угроза новой эскалации со стороны России в Украине еще сильнее ухудшила ожидания инвесторов. Волатильность росла вместе с падением курса.

В 14:00 21 февраля она достигла 28,78%, до 17:20, после сообщений о ликвидации «украинских диверсантов» в Ростовской области, этот показатель достиг уже 33,55%. Он продолжил расти на фоне объявленного Путиным Совбеза по поводу признания «ЛДНР».

За исключением пандемического пика в марте 2020 года, волатильность рубля не поднималась выше отметки 30% с февраля 2015 года. Самый высокий показатель был в декабре 2014 года.

Геополитика остается главным фактором, который негативно влияет на российский рубль, говорят опрошенные РБК аналитики.

И национальная валюта, и рынок в целом болезненно реагируют на текущую информационную повестку, настроение инвесторов ухудшается — и они просто уходят с российского рынка.

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